歌手の石川さゆり（67）が9日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。同業者との華麗な交遊録を明かした。楽曲提供を受けて以来、椎名林檎と親交を深め、プライベートで米ニューヨークに旅行したことがあるという。「2人でニューヨークに行って、お互いに知ってる（現地の）友だちを紹介し合いましょうよ、ってことになって。私は矢野顕子さんを、林檎ちゃんはオザケンさん（小沢健二）を呼んで、4人でご飯食べたりした」と振り返