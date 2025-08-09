記者会見するウクライナのゼレンスキー大統領＝6月、ウィーン（AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は9日、「占領者に自らの土地を明け渡すことはない」と拒絶。領土割譲は憲法違反との考えを改めて示した。「ウクライナを排除した解決策は平和に反し、機能しない」と述べ、頭越しの米ロ首脳会談で不利な条件を押しつけられることを警戒した。トランプ米大統領は8日、停戦を巡り「ある地域の返還と一部領