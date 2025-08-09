埼玉県行田市で下水道管を点検していた作業員４人がマンホールに転落して死亡した事故は、９日で発生から１週間となる。作業を受注した土木会社は、業務計画書では安全確保の徹底を明記していたが、現場の作業員は転落防止の保護具などを着用していなかった。安全管理に問題がなかったか、県警は作業工程などを調べている。事故は２日朝に発生。排水状況を確認しようとした作業員（５３）が転落し、助けようとした他の作業員３