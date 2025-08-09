◆第３０回エルムステークス・Ｇ３（８月９日、札幌競馬場・ダート１７００メートル、稍重）北の大地で行われる真夏のダート決戦に１４頭が出走し、５番人気のペリエール（牡５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）がゴール前で豪快に抜け出し、２馬身半差をつけて重賞２勝目を飾った。２３年６月のユニコーンＳ（当時は東京開催）以来、２年２か月ぶりの勝利。佐々木大輔騎手は６月の函館記念（ヴェローチェエラ）以来の