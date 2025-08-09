ハロー！プロジェクトの中でも屈指の表現力とライブ力を誇るアンジュルムは、夏の日差しが照りつける国営ひたち海浜公園を舞台に、力強くも華やかなパフォーマンスでフレンズ（LuckyFesの観客）を魅了した。開演前からサウンドチェックの音に合わせて大きなコールが発生。すると舞台袖から円陣の声が漏れ聞こえる。やがてゆっくりと”アンジュルム”の大コールが沸き起こる。期待感が高まる中、メンバーが次々とステージに姿を現す