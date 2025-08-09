◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）阪神・前川右京外野手と原口文仁内野手、ジョン・デュプランティエ投手が出場選手登録された。代わって、島田海吏外野手、長坂拳弥捕手が抹消された。長坂はこの日、試合前の走塁練習中、三塁ベースを回ったところで、左翼からホームに向かって投じられた送球が後頭部を直撃。その場で後頭部を押さえながら動けず、数分後にトレーナーに付き添われながら自力歩