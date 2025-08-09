アメリカのトランプ大統領は8日、ロシアのプーチン大統領と15日にアラスカ州で会談すると明らかにしました。米露首脳の対面での会談は、およそ4年ぶりで、ロシアによるウクライナ侵攻後は初めてです。トランプ大統領は8日、自身のSNSへの投稿で、ロシアのプーチン大統領と来週15日にアメリカのアラスカ州で会談すると明らかにしました。トランプ大統領「双方にとって利益となるよう、領土の交換が行われるだろう」これに先立ちトラ