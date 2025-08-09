プロ野球・西武は9日の公示で、西川愛也選手を抹消しました。西川選手は今季98試合に出場し、打率.266、7本塁打、26打点、20盗塁の成績。不動のリードオフマンとしてリーグトップとは1本差の106安打を放っています。7日の日本ハム戦では右肩の違和感でベンチ外でした。球団は「違和感が少なくなったものの、動作確認をして万全ではなかった。MRIで異常は確認できず、原因は不明で、すぐに復帰が見込めない」と説明。チームにとって