8月9日深夜、静岡県東部地区で、面識のない10代女性をわいせつの目的で、車に乗せて誘拐した疑いで、30代の自称・トラック運転手の男が逮捕されました。 わいせつ誘拐の疑いで逮捕されたのは、静岡県沼津市下香貫樋ノ口の自称・トラック運転手の男(33)です。男は9日深夜、面識のない10代女性を、わいせつの目的で車に乗せて誘拐した疑いが持たれています。女性は、車に無理やり押し込まれたわけではないということで、けがはなか