NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。巨人は又木鉄平投手を登録し、湯浅大選手を登録抹消しました。又木投手は2023年ドラフト5位で入団した26歳左腕。今季はファームで主に先発として12試合に登板し、4勝2敗で防御率2.30と安定した投球を見せ、今季初の1軍登録。この日のDeNA戦に先発し、リーグ3位の防御率1.85をマークしているケイ投手と投げ合います。湯浅選手は先月31日に1軍登録されましたが、登録後は1試合の出場に終わって