プロ野球・阪神は9日、原口文仁選手、前川右京選手、デュプランティエ投手を1軍登録、長坂拳弥選手と島田海吏選手の登録を抹消しました。抹消された長坂選手は昨季オフシーズンに「右肘関節鏡視下滑膜および骨棘切除術」を受け、今季ファームで37試合に出場。5日に1軍登録されましたがここまで出場はありませんでした。脳しんとう特例措置の対象選手として抹消されています。島田選手は今季28試合に出場し、打率.129の成績。8日の