◇第107回全国高校野球選手権第5日1回戦佐賀北ー青藍泰斗（2025年8月9日甲子園）佐賀北（佐賀）と青藍泰斗（栃木）の試合で、2回に球場にビニール袋のようなものが飛んできて、試合が一時中断するハプニングがあった。1―0と青藍泰斗リードで迎えた2回無死、カウント2ストライクとなったところで球場がざわついた。すると空からビニール袋のようなものが、フワフワと風に乗ってグラウンドに落ちてきた。一時試合が中断