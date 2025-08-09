¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚÁ°Áö1400§®°Ê²¼2100§®°Ê¾å¡Û ¼Ç¡¢¥Àー¥ÈÌä¤ï¤º¡¢Á°Áöµ÷Î¥1400§®°Ê²¼¡Î0¡¦0¡¦0¡¦6¡Ï¡£Ä¹µ÷Î¥¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2100§®°Ê¾å¡Î0¡¦0¡¦0¡¦12¡Ï¡£17Ç¯£³Ãå¥¨¥Ô¥«¥ê¥¹¤ÎÁ°Áö¥Ù¥ë¥â¥ó¥È£Ó¤Ï¥À2400£Í¤À¤¬¼è¾Ã¤Ç¡¢£²ÁöÁ°¤Ï1900§®¡£ ¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡Ú④¿Íµ¤¡Û ②③¿Íµ¤¤Ï³Æ£²Ï¢ÂÐ¤Ç⑤¿Íµ¤¤Ï£²¾¡¤À¤¬¡¢④¿Íµ¤¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦10¡Ï¤ÈÁ´ÌÇ¡£ 5.7～9.9ÇÜ¤ÎÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ç16Ç¯£´Ãå¤¬ºÇ