「中日−広島」（９日、バンテリンドーム）広島の森下暢仁投手（２７）が６回６安打３失点（自責１）で降板。６月２０日・楽天戦から続く自身の連敗を止められなかった。味方の守備に引っ張られた。初回２死一、二塁からボスラーが打ち上げた打球は一塁ファウルゾーンへ。これを捕手・坂倉が落球。直後に左前適時打を浴び、先制点を献上した。１点ビハインドの五回は先頭田中の二遊間への打ち取った打球を、二塁・前川と遊