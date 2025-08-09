永島まなみ騎手（２２）＝栗東・高橋康＝が、９日の中京６Ｒ（芝１４００メートル）で、自身が名付け親となった３番人気スリールミニョンを勝利に導き、今年のＪＲＡ１２勝目、同通算１２２勝目をマークした。好発を決めると、これまでのレーススタイルとは異なり、スッと先頭集団へ。じっくり呼吸を合わせながら進み、抜群の手応えで直線へ向き、さらに加速。脚色は衰えることなく、馬場の真ん中を力強く突き抜けた。永島ま