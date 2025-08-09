「エルムＳ・Ｇ３」（９日、札幌）単勝５番人気のペリエールが、大沼Ｓに続く連勝で重賞２勝目を飾った。道中は５番手から逃げるウィリアムバローズを射程に入れながら、手応え良く追走。直線では外から差し抜けを狙ったロードクロンヌの内から力強く伸び、２３年６月ユニコーンＳ以来となる重賞制覇を飾った。２着に１番人気のロードクロンヌ、３着には後方から追い込んだ１０番人気のミッキーヌチバナが続いた。勝ちタイムは