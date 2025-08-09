神戸ストークスは8月9日、人気ボーカルユニットの「ベリーグッドマン」がチームの応援アンバサダーに就任することを発表した。 ベリーグッドマンは大阪府出身のRover、MOCA、HiDEXによるボーカルユニット。「ライオン」「Hello」などの代表曲をはじめ、応援ソングなどで広く支持を集め、スポーツ界とのコラボもこれまでに多数行っている。 また、ベリーグッド