ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆË­¥ÎÅç¡Ê£´£²¡Ë¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖË­¥ÎÅç¤Î¤ªÁêËÐ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¡¢´ØÏÆ¼ãÎ´·Ê¡Ê£³£°¡á¹Ó¼®¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£Ë­¥ÎÅç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¼Â¶·¤È¤«¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µã¤«¤»¤Î¤·¤³Ì¾¤À¤è¤Í¡£¡Ø¤ï¤«¤¿¤«¤«¤²¡Ê¼ãÎ´·Ê¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£¼ãÎ´·Ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦»þ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë­¥ÎÅç¤¬¡Ö?´Ø?¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø