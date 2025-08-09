元衆院議員の金子恵美氏（47）が9日、日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜前11・55）に出演し、石破茂首相による戦後80年に合わせた見解表明についてコメントした。石破首相は4日の衆院予算委員会で「風化を避け、戦争を二度と起こさないための発出は必要だと思っている」と述べ、見解表明に前向きな姿勢。6日の会見では「どうすれば戦争が起こらないのかということを50年談話、60年談話、70