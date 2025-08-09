中国貴州省銅仁市にある「貴茶集団」の工場（同社提供）世界での日本茶人気の中、中国が抹茶の一大供給源として存在感を高めている。内陸部の茶どころの貴州省銅仁市は抹茶を地域ブランドとして打ち出し、量産体制を整備。欧米などに販路を広げ、抹茶の伝統文化を持つ日本の市場にも攻勢をかける。中国国営メディアは「世界最大の抹茶生産国」になったと主張している。銅仁市では「中国抹茶の都」と銘打ち、多種多様な抹茶関連