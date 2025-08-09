◇MLB ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)伝説同士が投手戦を戦うも裏では仲良くユニホーム交換に興じていました。この日のドジャースとブルージェイズの一戦は3000奪三振を奪った伝説の投手合戦。日本時間7月3日にMLBの現役投手として3人目となる3000奪三振を達成したドジャースのクレイトン・カーショー投手と、同記録を2021年ドジャース在籍時に既に達成しているブルージェイズのマックス・シャー