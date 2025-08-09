■5人でクラッカーを鳴らしたりシャンパンを開け、円卓で談笑する30秒のムービー 【動画】嵐5人が仲良く語り合う「嵐 Movie」 嵐公式SNSにて、ファンクラブ限定動画の「嵐 Movie」が一部公開された。 嵐の5人がクラッカーを鳴らしたりシャンパンを開けるところから、円卓を囲み談笑する姿が収められた30秒のムービーとなっている。 ファンからは「大野くんビジュいい」「やっぱり5人だね