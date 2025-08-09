今夏のトレード市場は幕を閉じたが、各球団の視線は早くも冬の移籍に向いているようだ。先日、「ラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）がシーズン終了後にトレードされる」という情報が流れたばかりだが、今度は吉田正尚外野手（レッドソックス）に放出話が浮上した。米複数メディアが伝えている。 ■若きスターの契約延長余波 2023年の「ワールド・ベースボ&#