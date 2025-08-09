「阪神−ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）阪神の前川右京外野手が１軍に合流し、出場選手登録された。試合前練習では森下翔太外野手が笑顔で近づき、抱き合うシーンもあった。後輩の昇格に笑みを浮かべた森下。前日はスタメン落ちとなったが、藤川監督は８日の試合後に「またあしたは出られる状況になると思いますけど」と明かしていた。試合前練習ではスタッフに支えられながらもきれいな倒立を見せるなど、問題なく調