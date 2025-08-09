中山秀征が８日放送のフジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。ＭＣを務めた「ウチくる！？」（１９９９年〜２０１８年）で発生した大事件を明かした。番組ゲストで全盛期のキアヌ・リーブスが出演する話がきて、スタッフ全員でロサンゼルスに行ったが、なぜかキアヌが来ない日が続き、ついにはコーディネーターが姿を消したという。「逃げた。要は詐欺なんですよ。詐欺にあってるんですよ、全員クルーも全部行って」と明かし