元日本代表で現在はV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重でバイスディレクターを務める宮下遥さんが8月16日（土）に小学生向けのバレーボール教室を実施することを、開催元のDream Coachingが発表した。 宮下さんは2009年に14歳8か月で岡山シーガルズに入団すると、15歳2ヵ月で史上最年少のリーグデビューを果たした。また2010年に日本代表に選出されると、2016リオオ