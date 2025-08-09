近畿地方では、今日9日夜には雨の降りだす所が多く、明日10日から12日にかけては全般に断続的に雨が降るでしょう。総降水量が多くなり、紀伊山地の南西斜面では400ミリを超える恐れもあるため、大雨による災害に注意、警戒が必要です。お盆の天気10日〜11日は警報級の大雨の所も近畿地方は、明日10日から12日(火)にかけて、広く雨が降るでしょう。特に、10日と11日は局地的に雷を伴って非常に激しく降る恐れがあり、警報級の大雨