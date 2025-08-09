ついしてしまう礼儀を欠いた行動とは何か。プロ司会者で作家の鹿島しのぶさんは「自分の行動が相手に及ぼす影響について深く考えていない人は報告を怠ったり優柔不断な態度を取ったりしがちだ。これらを繰り返せば、やがてまともなアドバイスはもらえなくなるだろう」という――。※本稿は、鹿島しのぶ『ワンランク上のおとなの礼儀』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ljubaphoto※写真はイメージです -