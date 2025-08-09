「まるごと高知」は、2025年8月21日に開業15周年を迎えるのを記念し、記念Tシャツを販売します。 まるごと高知「記念Tシャツ」  【高知県アンテナショップ まるごと高知 店舗概要】所在地： 東京都中央区銀座1-3-13 オーブプレミア最寄駅： JR線有楽町駅、東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅営業： 10:30〜19:00●販売場所  高知県アンテナショップ「まるごと高知」(東京都中央区銀座1-3-13)ECサイト「お