ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¡Ê45¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¤È¤¢¤½¤Ü¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏMC¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤ÈÃçÎÉ¤·¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Âç¹¥¤­¤Ê¥Ï¥é¥ß¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶ÌÌÚ¤Î´õË¾¤Ç¡¢ÀäÉÊ¥Ï¥é¥ßÇú¿©¥Ä¥¢¡¼¤ò´·¹Ô¤·¤¿¡£¿Ê¹Ô¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬¶ÌÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤ë¤È¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Ï¥Þ¤ë½¬À­¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤âÅÁÀâ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¼ñÌ£¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ö¥é