日本野球機構(NPB)は9日の公示を発表。DeNAは佐々木千隼投手を登録し、若松尚輝投手を抹消しました。佐々木投手は5月7日以来の1軍登録。1軍では6試合に登板して防御率4.50の成績ですが、ファームでは25試合に登板して防御率1.97をマークしています。抹消された若松投手はドラフト4位ルーキーの25歳。先月4日に初めて1軍登録されると、ここまで7試合に登板。前日8日の巨人戦では1回4失点の投球で、防御率が7.88に悪化しました。