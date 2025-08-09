±Ñ2Éô¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¸Å¶¶(C)Getty ImagesÀË¤·¤¯¤â¡È¸¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ò½ä¤Ã¤ÆÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ÏÀÁè¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤Î³«ËëÀï¡¢3Éô¤«¤é¤Î¾º³ÊÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¹ß³Ê¤·¤Æ¤­¤¿¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡©¸Å¶¶µü¸è¤Î¸¸¤Î¥ë¡¼¥×ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯4-2-3-1¤Î1¥È