今回、Ray WEB編集部は、今話題のアプリについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞「BeRe◯l」にハマる主人公と彼女の友だち。「BeRe◯l」とは、1日1回ランダムな時間に通知が届くアプリで、通知から2分以内に写真を投稿するとボーナスがもらえるという仕組みです。そのボーナスを獲得するために、常にアプリの通知を気にする友だちに主人公はうんざり…。このあと、彼女に悲劇が！？