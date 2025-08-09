阪神は９日、計５選手の入れ替えを行った。長坂は脳しんとう特例による抹消。練習中にボールが後頭部に直撃し、患部を押さえながらベンチ裏へ退いていた。代替選手として、原口が昇格となった。また、前川と島田も入れ替え。この日、先発のデュプランティエも登録された。