高松南警察署 9日午前11時ごろ、高松市香南町岡の坂道で、ミャンマー国籍の技能実習生の男性（27）が、横転したフォークリフトの下敷きになっているのが見つかりました。男性は意識不明の重体で病院に運ばれましたが、その後死亡しました。 警察によると、男性は道路の枯れ草などを清掃するためにフォークリフトをバックで運転し、坂道を降りていたということです。 付近で作業をしていた同僚が、ドン