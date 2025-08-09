「全国高校野球選手権・１回戦、佐賀北５−４青藍泰斗」（９日、甲子園球場）佐賀北のボールパーソンを女子部員の家永そらさん（３年）が務めた。大会本部によると、選手権大会で女子部員がボールパーソンを務めるのは初めて。夏の甲子園では２０２２年の第１０４回大会から女子部員が試合前ノックの補助やボールパーソンを、翌２３年の第１０５回大会から試合前のノッカーをそれぞれ務められるようになっていた。試合前の