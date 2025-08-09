◇フィギュアスケート・サマーカップ第1日（2025年8月9日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）ジュニア女子SPが行われ、今季初戦となった世界ジュニア3連覇中の島田麻央（木下グループ）は67・81点をマークした。今大会のジュニア女子は102人がエントリー。SPは8日と9日の2日間にわたって実施され、上位24人が11日のフリーに進む。SPの1日目を終え、現時点で島田がトップ。2位に66・54点の櫛田育良（木下アカデミー）、3