9日午前、滋賀県高島市安曇川町の琵琶湖で水難事故があり、湖底から救助された男性が意識不明の重体です。消防によりますと、午前11時40分ごろ、高島市の近江白浜水泳場で、「飛び込み台から飛び込んだ人がなかなか上がってこない」と通報がありました。現場にいた人たちが琵琶湖の湖底に沈んでいた男性を発見して引き上げ、駆け付けた救急隊が男性を搬送しました。搬送時、呼吸や意識がない状態だったということです。警