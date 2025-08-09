日本野球機構（NPB）から公示が発表され、阪神・前川右京外野手（22）と原口文仁内野手（33）、この日先発のデュプランティエも1軍登録された。前川は直近の3日のウエスタン・リーグ、オリックス戦では5打数4安打4打点を記録していた。代わりに島田と長坂が抹消。長坂はこの日の練習中に後頭部に送球を受け、練習を切り上げていた。脳しんとう特例措置の対象。原口が代替指名選手となる。