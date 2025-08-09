アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の早瀬ノエル（２１）が８日、自身の「Ｘ」を更新。自身初の東京ドーム公演が決まった際の友人の反応を公開した。同グループは３日、２０２６年２月１日に東京ドームで公演を行うことを発表し注目を集めた。メンバーにとっても憧れだった舞台。その喜びは大きかった。この日、早瀬は東京ドーム公演開催決定に対する友人の反応を紹介した。「ちょっと前だけど、東京ドーム公演