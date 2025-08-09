長崎原爆資料館を視察する石破首相（左から2人目）＝長崎市（代表撮影）石破茂首相は9日、長崎市で平和祈念式典に出席後、長崎原爆資料館を視察した。視察後の会合で「資料館は世界中の人が見なければならない。長崎が最後の被爆地になるかどうかは人類の努力にかかっている」と強調。被爆の実相を伝えるため、デジタル技術を活用した体験型の展示導入に向け協力する考えを示した。首相は視察で、爆風や火災の広がりを示す市街