◇プロ野球 セ・リーグ 中日2-0広島（9日、バンテリンドーム）中日の郄橋宏斗投手が7回、最大のピンチをしのぎきりました。初回と5回にボスラー選手のタイムリーで援護をうけ、仲間の好守備にも恵まれた郄橋投手。4回5回には三者凡退に抑える好投を披露しました。しかし7回にピンチを迎えます。先頭を見逃し三振に仕留めるも、2打者連続ヒットを許し、モンテロ選手には4球連続でボールで出塁を許し1アウト満塁のピンチ