◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人又木鉄平投手▽阪神デュプランティエ投手、原口文仁内野手、前川右京外野手▽ＤｅＮＡ佐々木千隼投手▽ヤクルト石原勇輝投手▽中日松山晋也投手【出場選手登録抹消】▽巨人湯浅大内野手▽阪神長坂拳弥捕手、島田海吏外野手▽ＤｅＮＡ若松尚輝投手▽中日マルテ投手【注】阪神の長坂拳弥選手は脳振盪（しんとう）特例措置の対象選手、原口文