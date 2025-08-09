◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナＤ）西武の西川愛也外野手が９日、「右肩違和感」のため出場選手登録を抹消された。ＭＲＩ検査では異常は確認されなかったが、万全ではないため大事をとった形となった。西口監督は「キャッチボールとかは大丈夫だけど、振った時にちょっとだけ（痛い）と言ってたから。１回しっかり原因を突き止めてってことで」と説明。「ウェートやった後とかは大丈夫みたいだけど、ずっとその状態