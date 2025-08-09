7月下旬の週末、東京駅から徒歩数分の庶民的な居酒屋。一人あたりの単価3000円台の居酒屋に意外な人物が。【写真】これが本当の「素のかすみ」！思わず目を奪われたキャミソール姿in東京駅カルマと井桁との親密ショットも2023年にテレビ東京を退社後、テレビ番組やCMなど、目にしない日がないほど活躍の幅を広げているフリーアナウンサーの森香澄（30）だ。森について芸能関係者が語る。「局アナ時代は“あざといキャラ”