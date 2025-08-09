YouTube動画の総再生回数が2億5千万回、100万回を超える動画は60本以上の人気を誇るエレクトーンプレイヤー826askaが約2年半ぶりに待望の5枚目のニューアルバム『Infinity』を3タイプ（【TYPE-1〜3】）で10月1日にリリースする。アルバムの幕開けに相応しいファンタスティックなタイトル曲「Infinity」やCMタイアップ曲「Grand hope」を含むオリジナル5曲と本人編曲によるカバー5曲の全10曲を収録。アーティスト826askaの“現在”