ロッテの河村説人投手が9日、ZOZOマリンでのオリックス戦前の練習で1軍に合流した。2軍では13試合に先発しており、先発要員とみられる。出場選手登録されれば、3年ぶりの1軍昇格となる。河村は星槎道都大から20年ドラフト4位で入団、1年目の21年に4勝を挙げるなど活躍したが、22年9月に右肘を手術。育成契約を経て昨年7月に再び支配下契約を結んだ。今季は14試合に登板して4勝4敗、防御率3・00。「良かったり悪かったりが続い