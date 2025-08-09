西武の西川愛也外野手（26）が9日、出場選手登録を抹消された。7日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で右肩の違和感を訴え、欠場していた。球団は「違和感は少なくなりましたが、本日動作確認したところ万全ではありませんでした。MRIで異常は確認できず原因は不明で、すぐの復帰が見込めないため抹消となります」と説明。西口文也監督（52）は「打つ方がちょっと痛みあるってことだった。しっかりと原因を突き止めてっ