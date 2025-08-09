記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝9日午前、長崎市立憲民主党の野田佳彦代表は9日、自民党が総裁選の前倒しの検討を始めたことを巡り、早期に石破茂首相の進退問題に決着をつけるよう求めた。訪問先の長崎市で記者団に「（総裁選を）やるかやらないかにも時間がかかり、事実上の政治空白になる」と述べた。トランプ米政権による「相互関税」発動を巡る混乱に触れ「国益を損なうことがどんどん起きている。きちんと政