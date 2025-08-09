平和記念碑に献花し、手を合わせる小野啓一駐インド大使＝9日、インド・インパール（共同）【インパール共同】小野啓一駐インド大使は9日、第2次大戦中、旧日本軍が「インパール作戦」で攻略を目指したインド北東部インパールを訪れ、平和記念碑に献花し戦没者を追悼した。日本兵の遺品を展示した平和資料館の開館6年の記念式典に出席し「戦争は全てを奪い、何も与えないということを決して忘れてはならない」と述べた。式典に